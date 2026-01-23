В Ростовской области требуют взыскать более 3,1 миллиона рублей за ущерб от свалки
Росприроднадзор требует от владельца несанкционированной свалки в Ростовской области возместить экологический ущерб в размере более 3,1 миллиона рублей. Об этом информирует Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
Свалка расположена в Азовском районе, и площадь загрязнённых земель составляет 668 квадратных метров. Эксперты провели тщательное обследование территории.
Анализ проб, взятых на месте, выявил превышение допустимых концентраций вредных веществ.
Поскольку виновник не устранил ущерб добровольно, Росприроднадзор подал иск в суд.