Родные разыскивают в Ростовской области пропавшего бойца СВО из Кузнецка

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Родственники разыскивают в Ростовской области пропавшего 46-летнего бойца СВО. О местонахождении Сергея Аверьянова неизвестно с 14 октября.На службу мужчина был призван из города Кузнецка. После подписания контракта на участие в спецоперации его закрепили за воинской частью 13637. Она дислоцируется в Оренбургской области.Последний раз Сергей звонил родным из Ростова-на-Дону. Уже больше месяца о его судьбе неизвестно. Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в военкомат.