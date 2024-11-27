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Родные разыскивают в Ростовской области пропавшего бойца СВО из Кузнецка

Родные разыскивают в Ростовской области пропавшего бойца СВО из Кузнецка
Родственники разыскивают в Ростовской области пропавшего 46-летнего бойца СВО. О местонахождении Сергея Аверьянова неизвестно с 14 октября.

На службу мужчина был призван из города Кузнецка. После подписания контракта на участие в спецоперации его закрепили за воинской частью 13637. Она дислоцируется в Оренбургской области.

Последний раз Сергей звонил родным из Ростова-на-Дону. Уже больше месяца о его судьбе неизвестно. Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в военкомат.
Фото: соцсети
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