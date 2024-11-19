Служивший в Ростовской области боец из Нижневартовска пропал на СВО

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Родственники разыскивают пропавшего 41-летнего бойца СВО, проходившего службу в Ростовской области. О местонахождении Романа Дробышева неизвестно с 20 сентября.На службу мужчина был призван из города Нижневартовска (находится под Сургутом). После подписания контракта на участие в спецоперации его закрепили за воинской частью 78568. Она дислоцируется в городе Миллерово.С момента последнего звонка о судьбе Романа ничего не известно. Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в военкомат. Сотрудники передадут имеющиеся сведения близким пропавшего.