Реки нечистот снова заполонили детскую площадку на Скачкова в Ростове

Фото: DonDay

Спустя полгода после прочистки канализации детская площадка в ЖК «Акварель» снова утонула в фекалиях. Фекалии заполнили территорию между домами № 52 и № 54 по улице Скачкова. Об этом сообщает Donday со ссылкой на жительницу дома № 52 Елену Иванову.На видео, которое прислала женщина, видно бурлящие реки канализации. От жидкости исходит сильнейшая вонь.- Вот на такой детской площадке у нас играют дети. Вонь стоит дикая. Это же все антисанитария, дети рискуют заразиться всеми ведомыми и неведомыми болезнями. Куда смотрит Роспотребнадзор? - возмущена ростовчанка. - Кроме того, вся эта вода подмывает фундамент дома № 54. Власти ждут, пока дом рухнет из-за постоянных подтоплений?Проблема существует уже около года. Ранее после массовых жалоб горожан удалось прочистить коллектор, однако спустя пару месяцев он забился снова.- Канализационная сеть у люка на улице Скачкова, 52, 54 находится на балансе МБДОУ «Детский сад № 131» (пер. Сулинский). С образовательным учреждением проведено совещание по вопросу своевременного проведения работ по прочистке канализационной сети, - сообщили в администрации города.Жители обратились в садик, чтобы узнать подробности. Сотрудники объяснили ростовчанам, что финансированием должны заниматься в администрации города, а денег на прочистку люка просто нет.Люди также пытались получить помощь от Управления ЖКХ Железнодорожного района. Однако и там ответ был неутешительным. Дело в том, что течь устранить просто невозможно. На участке придется заняться перекладкой сетей канализации. Все это – на балансе детского сада.Чтобы решить проблему, жители ЖК «Акварель» решили отстаивать свои позиции. Они собираются писать письмо на имя губернатора и обращаться в полицию. Только так они смогут помочь себе и защитить детей от экологической катастрофы под домом.