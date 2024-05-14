В Ростове детскую площадку на Скачкова почти полгода заливает нечистотами

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В Ростове-на-Дону детскую площадку на Скачкова заливает нечистотами. Коммунальная авария произошла в феврале возле дома № 54. Однако проблему не устранили до сих пор.Ранее жители массово жаловались на коммунальную аварию на детской площадке. Нечистоты залили большой участок и подобрались к игровым конструкциям. Дети ежедневно гуляли среди огромных луж. Чтобы они не пострадали, участок оградили. При этом некоторые малыши все равно пробирались внутрь.В холодное время года грязная вода застывала и превращалась в каток, весной лед оттаял, и лужа начала сильно вонять. Дети бегают по территории и разносят жижу по всей детской площадке.Некоторые ростовчане предположили, что люк относится к соседнему детсаду или дому в переулке Сулинском. Как сообщили в водоканале горожанам, канализационный люк не передан Железнодорожному району на баланс водоканала. Поэтому помощь почти полгода никто так и не оказал.