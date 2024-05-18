Жители улицы Скачкова назвали «экологической катастрофой» потоп на детской площадке

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Жители ЖК «Акварель» на Скачкова, 54 бьют тревогу из-за потопа на детской площадке. Каждый день там гуляют мамочки с малышами. Крохи бегают среди нечистот и копаются в песке, залитом зловонной жижей.Еще в феврале этого года местные жители жаловались на потоп по улице Скачкова, 54. На участке случилась коммунальная авария, и реки нечистот затопили детскую площадку. Сначала жильцы думали, что канализация течет из детского сада неподалеку. Однако выяснилось, что проблема гораздо глобальнее.- Мы обратились в «Ростовводоканал». Нам сообщили, что сети бесхозные и находятся не в их зоне ответственности. Для нас это было настоящим шоком, - рассказала жительница дома № 52 - Елена. - Тогда мы обратились в администрацию Железнодорожного района Ростова. Нас и там «отфутболили», сказав, что ничего ремонтировать не будут. Прежде чем начать работы на участке, необходимо провести комиссионное обследование сетей водоотведения. Далее коллектор должны включить в муниципальную собственность. Сколько времени продлится этот процесс, неизвестно. Только когда это будет? Пока все бюрократические проволочки закончатся, мы утонем в нечистотах!Люди негодуют: почему в новом ЖК канализация оказалась бесхозной? Зловонная жижа, которая затопила территорию, является рассадником вирусов и бактерий. Однако детям это не объяснить. Они будут бегать туда на горки и в песочницу, а также трогать грязный песок.Обеспокоенные родители маленьких ростовчан уже пишут в соцсетях губернатору и собираются идти в прокуратуру.- Это экологическая и инфекционная катастрофа! Песок отравлен, тротуары отравлены, площадка отравлена, и никто не может прочистить данный колодец! - возмущается Максим, житель дома № 54. - Если бы в нашем ЖК жили чиновники или представители администрации, нашу бы проблему решили. Но их дети не гуляют на этой площадке...Только после обращения жителей к Василию Голубеву в городской администрации сообщили, что прочистить канализацию должны до 25 мая.