Рейс из Нью-Йорка доставит в Ростов 103 пассажира

В донскую столицу прибудет вывозной рейс из США. Самолет AFL103 вылетел из Нью-Йорка 30 мая в 19:20 по местному времени.Как сообщили на сайте консульства России в Нью-Йорке, на борту находятся 322 россиянина. Маршрут самолета Boeing 777-300 пройдет через Нью-Йорк, Ростов-на-Дону, Махачкалу, Екатеринбург и Новосибирск. В Москву рейс прилетит в 11:45, после чего соотечественников пересадят на два других самолета .Один из них направится в Ростов-на-Дону, а второй - в Новосибирск и Екатеринбург. Сообщается, что в донскую столицу прибудут 103 человека. Как только пассажиров высадят в донской столице, их всех проверят на наличие коронавируса. Кроме того, граждан направят на двухнедельную самоизоляцию.