Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Рейс из Нью-Йорка доставит в Ростов 103 пассажира

Рейс из Нью-Йорка доставит в Ростов 103 пассажира
В донскую столицу прибудет вывозной рейс из США. Самолет AFL103 вылетел из Нью-Йорка 30 мая в 19:20 по местному времени.

Как сообщили на сайте консульства России в Нью-Йорке, на борту находятся 322 россиянина. Маршрут самолета Boeing 777-300 пройдет через Нью-Йорк, Ростов-на-Дону, Махачкалу, Екатеринбург и Новосибирск. В Москву рейс прилетит в 11:45, после чего соотечественников пересадят на два других самолета .

Один из них направится в Ростов-на-Дону, а второй - в Новосибирск и Екатеринбург. Сообщается, что в донскую столицу прибудут 103 человека. Как только пассажиров высадят в донской столице, их всех проверят на наличие коронавируса. Кроме того, граждан направят на двухнедельную самоизоляцию.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.