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Грузовик без водителя снес остановку и пешехода в Ростове на Мечникова

Грузовик без водителя снес остановку и пешехода в Ростове на Мечникова

Стали известны дополнительные детали об инциденте с грузовым автотранспортом, произошедшем на улице Мечникова в Ростове-на-Дону. Авария произошла около дома № 92 днем 3 августа.

Установлено, что в момент аварии в автомобиле марки «ГАЗ 2818» отсутствовал водитель. Неожиданно припаркованный большегруз начал неконтролируемое движение по проезжей части и совершил столкновение с остановочным комплексом общественного транспорта. В момент удара на остановке находилась пенсионерка.

Согласно информации, предоставленной региональным управлением ГИБДД, в результате дорожно-транспортного происшествия получила повреждения женщина, которой исполнилось 74 года. Пострадавшую преклонного возраста с диагностированными повреждениями доставили в лечебное заведение.
Фото: Госавтоинспекция РО
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