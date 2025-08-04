Грузовик без водителя снес остановку и пешехода в Ростове на Мечникова

Фото: Госавтоинспекция РО

Стали известны дополнительные детали об инциденте с грузовым автотранспортом, произошедшем на улице Мечникова в Ростове-на-Дону. Авария произошла около дома № 92 днем 3 августа.Установлено, что в момент аварии в автомобиле марки «ГАЗ 2818» отсутствовал водитель. Неожиданно припаркованный большегруз начал неконтролируемое движение по проезжей части и совершил столкновение с остановочным комплексом общественного транспорта. В момент удара на остановке находилась пенсионерка.Согласно информации, предоставленной региональным управлением ГИБДД, в результате дорожно-транспортного происшествия получила повреждения женщина, которой исполнилось 74 года. Пострадавшую преклонного возраста с диагностированными повреждениями доставили в лечебное заведение.