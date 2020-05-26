Вывозной рейс из Ташкента доставит россиян в Ростов

В ростовском аэропорту Платов готовятся к встрече очередного вывозного рейса из-за границы. Boeing-757 с россиянами на борту приземлится в донской столице в первой половине дня 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе донского аэроузла.Рейс организован из столицы Узбекистана – Ташкента. Самолёт вылетит в 10 часов утра по московскому времени. В Ростов он прибудет в 11:50.В аэропорту у пассажиров возьмут тесты на коронавирус, после чего они будут обязаны уйти на двухнедельную самоизоляцию.На данный момент неизвестно, сколько из почти 200 пассажиров ростовчан и жителей Ростовской области.Добавим, что 16 мая из Ростова был организован рейс для граждан Узбекистана. В Ташкент вернулись 260 граждан. Всего в Южном федеральном округе, по данным консульства Узбекистана, остаются ещё порядка полутора тысяч желающих вернуться на родину.