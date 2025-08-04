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В Ростове 4 августа на линию вышли 9 из 56 троллейбусов

В Ростове 4 августа на линию вышли 9 из 56 троллейбусов
В Ростове 4 августа на линию вышли 9 из 56 троллейбусов. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».

Причиной такого малого количества единиц транспорта стало прекращение обслуживания трёх троллейбусных маршрутов: № 5 Главный ж/д вокзал – Сельмаш, № 6 Центральный рынок – площадь Королёва, № 9 Главный ж/д вокзал – посёлок Пилотов.

В данный момент доступны только те троллейбусы, которые проходят через Большую Садовую улицу, а также маршрут № 17, который ведёт в район Стройгородка.
Фото: Дондей
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