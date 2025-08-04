В Ростове 4 августа на линию вышли 9 из 56 троллейбусов
В Ростове 4 августа на линию вышли 9 из 56 троллейбусов. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».
Причиной такого малого количества единиц транспорта стало прекращение обслуживания трёх троллейбусных маршрутов: № 5 Главный ж/д вокзал – Сельмаш, № 6 Центральный рынок – площадь Королёва, № 9 Главный ж/д вокзал – посёлок Пилотов.
В данный момент доступны только те троллейбусы, которые проходят через Большую Садовую улицу, а также маршрут № 17, который ведёт в район Стройгородка.