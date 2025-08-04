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В Сальске приступили к замене поврежденных стекол в жилом доме после атаки БПЛА

В Сальске приступили к замене поврежденных стекол в жилом доме после атаки БПЛА
В Сальск прибыла первая партия оконных блоков и других элементов, необходимых для восстановления зданий, которые пострадали от атак беспилотников. Об этом рассказал глава Сальского района Владимир Березовский.

В ночь на 29 июля были сбиты 22 дрона в Ростовской области. Больше всего от атаки пострадал Сальск. В результате взрыва были выбиты окна в многоквартирном доме. Повреждения получили 54 квартиры. Также пострадали 11 частных домов, 10 многоквартирных зданий, несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля.

К несчастью, есть жертвы. В результате падения обломков один человек погиб. Кроме того, при обезвреживании беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погибли двое сапёров.
Фото: Владимир Березовский
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