В Сальске приступили к замене поврежденных стекол в жилом доме после атаки БПЛА

Фото: Владимир Березовский

В Сальск прибыла первая партия оконных блоков и других элементов, необходимых для восстановления зданий, которые пострадали от атак беспилотников. Об этом рассказал глава Сальского района Владимир Березовский.В ночь на 29 июля были сбиты 22 дрона в Ростовской области. Больше всего от атаки пострадал Сальск. В результате взрыва были выбиты окна в многоквартирном доме. Повреждения получили 54 квартиры. Также пострадали 11 частных домов, 10 многоквартирных зданий, несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля.К несчастью, есть жертвы. В результате падения обломков один человек погиб. Кроме того, при обезвреживании беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погибли двое сапёров.