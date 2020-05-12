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Рейс из Гоа доставит в Ростов 96 пассажиров

Рейс из Гоа доставит в Ростов 96 пассажиров
Новый вывозной рейс из Индии доставит в Ростов 96 человек. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Самолёт авиакомпании «Россия» 6884 Гоа – Ростов – Москва вылетел в 15.06 по московскому времени. На его борту находятся 426 пассажиров. В Ростове он должен приземлиться в 21:10.

В донской столице путешествие завершится для 96 россиян, среди которых есть два ребёнка до двух лет. Однако среди них не только жители Дона, но и близлежащих регионов.

Далее в Москву отправятся 330 пассажиров, среди которых - 11 детей в возрасте до двух лет.

Прямо в приземлившемся самолёте каждого человека осмотрят медики. При наличии высокой температуры или плохом самочувствии пассажиров будут направлять в обсерватор. Остальных прибывших из-за границы в обязательном порядке помещают на двухнедельную самоизоляцию. У всех возьмут тесты на коронавирус.

В Генконсульстве России, расположенном в индийском городе Мумбаи, сообщили, что в Гоа остаются около 2 тысяч россиян, желающих вернуться на родину.

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