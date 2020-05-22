Ростовских туристов доставят вывозным рейсом домой из Нью-Йорка

Из Соединённых Штатов Америки заберут российских туристов, которые не могут покинуть страну из-за пандемии коронавируса. Вывозной рейс AFL103 назначен на 30 мая. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.Самолёт вылетит из Нью-Йорка в 19:20 по местному времени. Он сделает остановку в Ростове-на-Дону, а затем отправится в Махачкалу. Пока не известно, сколько человек смогут вернуться домой из США. На борту самолёта медики проверят самочувствие каждого пассажира. По прибытии их отправят на двухнедельный карантин. Тех, у кого заметят симптомы коронавируса, поместят в обсерватор.Напомним, с конца марта Россия закрыла международные рейсы. Между государствами курсируют только самолёты, забирающие граждан, застрявших за рубежом, а также перевозящие медицинскую и гуманитарную помощь.