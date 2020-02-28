Редкий средневековый аптекарский сосуд нашли во время раскопок в Азове



О редкой находке рассказали сотрудники Азовского музея-заповедника. Во время раскопок на территории города археологи обнаружили миниатюрный аптекарский сосуд.



Поливные аптечные амфоры нечасто попадаются археологам. Дело в том, что горожане предпочитали покупать снадобья, привезённые из Крыма. Если для аптечных сосудов местного производства мастера разработали особую форму, то при изготовлении альбарелло – разновидности аптекарской посуды – просто копировали привозные образцы.

- Альбарелло местного производства очень редки, а миниатюрные альбарелло практически единичны. Наверное, никому не приходило в голову сделанные местными лекарями настои вывозить за пределы города. А в пределах Азака эти снадобья не нужно было хранить столь долго, чтобы ради них делать специальную посуду, - пояснил заведующий отделом археологии музея Андрей Масловский.



Но, тем не менее, отдельные образцы все-таки изготовлялись. Сегодня увидеть их можно в витринах Азовского музея-заповедника.



