Единственный в мире крымский сосуд с трёхцветной росписью обнаружили при раскопках в Азове



Редчайший сосуд 14-го века обнаружили во время раскопок в Азове. Археологам посчастливилось найти все фрагменты кувшина с трёхцветной росписью, привезённого из Юго-Западного горного Крыма.



Заведующий отделом археологии Андрей Масловский рассказал, что эти краски — красная, белая и чёрная — неводостойкие. Учёным остаётся только гадать, как такие сосуды перевозили по морю и как использовали вообще, ведь они предназначались для воды.



- Зачастую краски теряются уже в процессе раскопок, - добавил Андрей Николаевич. - Было большой проблемой отмыть находку от налипшей грязи, но мы справились. Ранее мы нашли почти целый сосуд-водолей с трёхцветной росписью, сейчас он находится в экспозиции музея. В остальное же время нам попадаются лишь небольшие осколки с подобной росписью.



Найденный недавно кувшин уже собрали. По словам реставратора Натальи Шаповаловой, самым сложным было закрепить краски, так как они рассыпаются. Только после этого можно было начать склеивать фрагменты. Причём собрать их нужно было за один приём.

