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Древний аптекарский сосуд нашли при раскопках в Азове

Древний аптекарский сосуд нашли при раскопках в Азове
Археологи Азова Ростовской области продолжают поражать обывателей находками, которые они делают во время раскопок. На этот раз они обнаружили альбарелло — специальный аптекарский сосуд, в котором хранили мази, настои, травы и различные лекарства.

В Азове такие сосуды практически не производились, местные жители пользовались той посудой, которую привозили из Крыма. Этот же альбарелло был сделан местными мастерами и поэтому несёт большую ценность.

- Почему альбарелло азакского производства столь редки, а такие миниатюрные — и вовсе единичны? Видимо, потому, что никому не приходило в голову вывозить за пределы города настои, сделанные местными лекарями. Препараты не хранились так долго, чтобы для них изготовлять специальную посуду, - пояснил заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.

Альбарелло были распространены в различных странах в эпоху Средневековья и Возрождения. Центрами их изготовления были Франция, Голландия, Испания и Италия.

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