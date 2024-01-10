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Разыскиваемая в Ростовской области 35-летняя женщина нашлась в Краснодаре

Разыскиваемая в Ростовской области 35-летняя женщина нашлась в Краснодаре
Живой нашлась разыскиваемая в Ростовской области 35-летняя женщина. Информации о местонахождении Екатерины Кривовой не было несколько месяцев.

Жительница Краснодарского края пропала еще в начале сентября. Обеспокоенные родственники объявили Екатерину в розыск. Поиском занимались полиция и волонтеры. И только спустя несколько месяцев женщину нашли. Волонтеры завершили поиски, однако домой Екатерина так и не вернулась.

Как выяснил Rostov.ru, все это время женщина проживает в Краснодаре с мужчиной и возвращаться не планирует. Опека забрала 4-летнюю дочку Екатерины и лишила ее родительских прав еще на нескольких детей.
Фото: Лиза Алерт.
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