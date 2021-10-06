Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Пыльная буря надвигается на Ростовскую область

Пыльная буря надвигается на Ростовскую область
Пыльная буря может накрыть Ростовскую область в пятницу, 10 декабря, прогнозируют синоптики Гидрометцентра РФ. Опасное явление ожидается в Сальском, Песчанокопском, Дубовском , Ремонтненском и Заветинском районах.

Стихия придет в регион из Калмыкии. В республике она ожидается с 10:00 до 18:00, с порывами ветра до 18 метров в секунду.

Сильный восточный ветер бушует в Ростовской области уже несколько дней. Он сдул воду с Дона и Миуса в Таганрогский залив. Уровень воды в реках опустился до 78-80 сантиметров ниже благоприятных отметок.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.