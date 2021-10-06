Пыльная буря надвигается на Ростовскую область

Пыльная буря может накрыть Ростовскую область в пятницу, 10 декабря, прогнозируют синоптики Гидрометцентра РФ. Опасное явление ожидается в Сальском, Песчанокопском, Дубовском , Ремонтненском и Заветинском районах.Стихия придет в регион из Калмыкии. В республике она ожидается с 10:00 до 18:00, с порывами ветра до 18 метров в секунду.Сильный восточный ветер бушует в Ростовской области уже несколько дней. Он сдул воду с Дона и Миуса в Таганрогский залив. Уровень воды в реках опустился до 78-80 сантиметров ниже благоприятных отметок.