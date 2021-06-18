Ростовскую область снова накрыла пыльная буря
На Ростовскую область снова обрушилась пыльная буря. Об этом 21 июня сообщили в Фонде безопасной окружающей природной среды (ФОБОС).
Очередная непогода бушует по всему Югу России. Помимо донского региона, под удар попали Ставрополье, Дагестан, Калмыкия и Астраханская область. В некоторых муниципалитетах уже ухудшилась видимость. Автомобилисты вынуждены снижать скорость, чтобы избежать аварий. Не исключено, что вскоре пыльная буря доберется и до Ростова.
В ближайшие двое суток специалисты прогнозируют сильный юго-восточный ветер - до 20 метров в секунду, или 72 километра в час. Угроза пыльной бури сохранится и в междуречье Дона.
На фото: ветер сорвал крышу в отделе полиции в Зимовниковском районе.
Напомним, причиной пыльных бурь являются сухая солнечная погода и сильный ветер. Обычно они случаются раз в 10 лет, однако в Ростовской области природное явление наблюдается уже второй год.
Осенью 2020 года пыльные бури накрыли донской регион на полторы недели. Тогда непогода послужила причиной многочисленных разрушений и ЧП: обрывов линий электропередачи, замедлению движения на трассах. Ураган сносил крыши и ограждения, а также ускорял распространение огня во время пожаров. Именно из-за ветра выгорело более 300 гектаров лесов и полей, а крова лишились жители десятка домов.
На фото: посреди реки Дон застрял сухогруз.
Кроме того, пыльная буря согнала воду в Дону, Таганрогском заливе, а реку Маныч в Калмыкии и вовсе сдуло. Из-за этого круизный лайнер, направлявшийся к Черному морю, сел на мель в Таганрогском заливе. А в Семикаракорске в Дону застрял сухогруз.