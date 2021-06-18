Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовскую область снова накрыла пыльная буря

Ростовскую область снова накрыла пыльная буря
На Ростовскую область снова обрушилась пыльная буря. Об этом 21 июня сообщили в Фонде безопасной окружающей природной среды (ФОБОС).

Очередная непогода бушует по всему Югу России. Помимо донского региона, под удар попали Ставрополье, Дагестан, Калмыкия и Астраханская область. В некоторых муниципалитетах уже ухудшилась видимость. Автомобилисты вынуждены снижать скорость, чтобы избежать аварий. Не исключено, что вскоре пыльная буря доберется и до Ростова.

В ближайшие двое суток специалисты прогнозируют сильный юго-восточный ветер - до 20 метров в секунду, или 72 километра в час. Угроза пыльной бури сохранится и в междуречье Дона.

На фото: ветер сорвал крышу в отделе полиции в Зимовниковском районе.

Напомним, причиной пыльных бурь являются сухая солнечная погода и сильный ветер. Обычно они случаются раз в 10 лет, однако в Ростовской области природное явление наблюдается уже второй год.

Осенью 2020 года пыльные бури накрыли донской регион на полторы недели. Тогда непогода послужила причиной многочисленных разрушений и ЧП: обрывов линий электропередачи, замедлению движения на трассах. Ураган сносил крыши и ограждения, а также ускорял распространение огня во время пожаров. Именно из-за ветра выгорело более 300 гектаров лесов и полей, а крова лишились жители десятка домов.

На фото: посреди реки Дон застрял сухогруз.

Кроме того, пыльная буря согнала воду в Дону, Таганрогском заливе, а реку Маныч в Калмыкии и вовсе сдуло. Из-за этого круизный лайнер, направлявшийся к Черному морю, сел на мель в Таганрогском заливе. А в Семикаракорске в Дону застрял сухогруз.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.