Сорокаградусная жара и пылевая буря накроют Ростовскую область

Вслед за ливнями и непогодой в Ростовскую область пришла сухая погода и жара. О прогнозе метеорологов рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.По прогнозу синоптиков на 22 июня, в Ростовской области ожидается облачная погода без осадков. Ветер поднимется до 15-18 метров в секунду, а в сочетании с жаркой погодой появится большая вероятность пылевой бури. Температура воздуха днем составит +30...+35 градусов, а в некоторых южных районах столбики поднимутся до +40 градусов.Напомним, Rostov.ru писал о бушующей на Дону пылевой буре, которая терроризирует жителей региона уже второй год подряд. В 2020-м пыльная буря стала причиной множества ЧП: обрывов линий электропередачи, многочисленных ландшафтных пожаров, пыльная буря согнала воду в Дону, Таганрогском заливе, а реку Маныч в Калмыкии и вовсе сдуло. Не успели спасатели ликвидировать последствия мощнейшего ливня, как на регион обрушилась новая напасть. Не исключено, что и в этом году Ростовскую область ждут похожие бедствия.