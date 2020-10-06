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На Дону ожидаются усиление ветра и пыльная буря

На Дону ожидаются усиление ветра и пыльная буря
В Ростовской области снова усилится ветер. Кроме того, прогнозируется пыльная буря.

Погода ухудшится 9 октября. В некоторых районах порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Из-за этого пыль поднимется в воздух, и образуется буря.

Из-за сильного ветра возможны падения деревьев и слабозакрепленных конструкций. Не исключены обрывы ЛЭП. Кроме того, прогнозируется и похолодание. Столбики термометров опустятся до -1 градуса.

Напомним, на прошлой неделе из-за сильного ветра массивный тополь в Багаевском районе раздавил насмерть двоих парней, которые находились в иномарке. После этого в Зимовниковском районе со здания отдела полиции сорвало крышу.

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