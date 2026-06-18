- Двое пострадавших доставлены в больницу. Состояние средней тяжести, - уточняет губернатор.

Фото: Дондей

Один человек погиб и двое пострадали после атаки БПЛА на Ростовскую область. О последствиях ночной воздушной атаки 18 июня сообщил глава региона Юрий Слюсарь.По его словам, в Гуково в результате атаки БПЛА погиб местный житель. Еще два человека получили ранения.Кроме того, после атаки оказался поврежден тепловоз. Также произошло два возгорания на коммерческих объектах.На местах происшествий работают экстренные службы. Информация о последствиях будет уточняться.Сейчас воздушная атака продолжается. В Ростовской области сохраняется беспилотная опасность. Жителям рекомендуют покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.