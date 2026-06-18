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Один человек погиб и двое пострадали после атаки БПЛА на Ростовскую область

Один человек погиб и двое пострадали после атаки БПЛА на Ростовскую область
Один человек погиб и двое пострадали после атаки БПЛА на Ростовскую область. О последствиях ночной воздушной атаки 18 июня сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в Гуково в результате атаки БПЛА погиб местный житель. Еще два человека получили ранения.

- Двое пострадавших доставлены в больницу. Состояние средней тяжести, - уточняет губернатор.


Кроме того, после атаки оказался поврежден тепловоз. Также произошло два возгорания на коммерческих объектах.

На местах происшествий работают экстренные службы. Информация о последствиях будет уточняться.

Сейчас воздушная атака продолжается. В Ростовской области сохраняется беспилотная опасность. Жителям рекомендуют покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
Фото: Дондей
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