Один человек погиб и двое пострадали после атаки БПЛА на Ростовскую область
Один человек погиб и двое пострадали после атаки БПЛА на Ростовскую область. О последствиях ночной воздушной атаки 18 июня сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
По его словам, в Гуково в результате атаки БПЛА погиб местный житель. Еще два человека получили ранения.
Кроме того, после атаки оказался поврежден тепловоз. Также произошло два возгорания на коммерческих объектах.
На местах происшествий работают экстренные службы. Информация о последствиях будет уточняться.
Сейчас воздушная атака продолжается. В Ростовской области сохраняется беспилотная опасность. Жителям рекомендуют покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.