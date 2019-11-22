Пропавшую в Шахтах девушку нашли живой



Пропавшую в Ростовской области 17-летнюю девушку нашли живой. Ксению Самойленко разыскивали с 17 ноября. Она ушла из дома в Шахтах и перестала выходить на связь с родными.



В её поисках участвовали полицейские и члены поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Сообщалось, что Ксения взяла с собой рюкзак и чемодан. Родственники предполагали, что она поехала в сторону Крыма или Краснодарского края. Спустя больше недели, 25 ноября, стало известно, что девушку нашли. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области добавили, что её жизни и здоровью ничего не угрожает.



Пока не известно, где Ксения находилась всё это время. Сейчас она дома, с семьёй.