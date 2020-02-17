Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Пропавшую на Дону 23-летнюю девушку нашли живой

Пропавшую на Дону 23-летнюю девушку нашли живой
Живой нашли пропавшую в Ростовской области 23-летнюю девушку. На поиски Екатерины Зильберштейн ушло около двух недель.

Дончанка пропала 3 февраля. Родственники предполагали, что они могла уехать в Ставрополь. Екатерина не выходила на связь с членами семьи, и они обратились за помощью к поисковикам. Ориентировку на розыск дал отряд «Лиза Алерт Юг». Днём 18 февраля стало известно, что Зильберштейн нашли живой. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.