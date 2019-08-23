Пропавшую жительницу Ростова-на-Дону нашли живой



Пропавшую 32-летнюю ростовчанку нашли живой. О том, что Юлия Локотченко вернулась домой, стало известно 26 августа. Девушку разыскивали с 19 августа. В тот день она ушла из дома в неизвестном направлении. В поисках Юлии участвовали полицейские и волонтёры.



По предварительным данным, её обнаружили в одном из населённых пунктов Весёловского района. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области добавили, что в отношении Локотченко не совершалось противоправных действий. Сейчас жизни и здоровью ростовчанки ничего не угрожает.