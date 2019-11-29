Пропавшую в Шахтах женщину нашли живой



Женщину, пропавшую в Шахтах, нашли живой. О том, что 32-летняя Нина Демешко вернулась домой, стало известно 3 декабря.



Её не было дома около недели. Шахтинку разыскивали с 28 ноября. Сообщалось, что Нина Демешко нуждается в медицинской помощи. В поисках участвовали члены поискового отряда и добровольцы. Они разослали ориентировки по Интернету.



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили, что женщину разыскали спустя несколько дней. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.