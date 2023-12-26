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Родственники ищут бойца из Ростовской области, пропавшего на СВО

Родственники ищут бойца из Ростовской области, пропавшего на СВО
Больше двух месяцев родственники ищут молодого бойца из Ростовской области, пропавшего в зоне спецоперации. Владислав Папченко (позывной «Патрон») перестал выходить на связь с родственниками с 10 октября.

23-летний Владислав родом из слободы Никольской. Он служил в воинской части № 24314 с дислокацией в Персиановском. Он входил в 3-й армейский корпус 10-го танкового полка (батальон «Байкал», 3-я рота, 3-й взвод).

Последний раз он связывался с родными в начале октября. Он сообщил, что собирается с сослуживцами на штурм Авдеевки. С тех пор о нем нет известий. Родные сдали тесты ДНК, но пока никаких данных о его судьбе нет.

Рост парня – 180 сантиметров. У него темные короткие волосы. Из характерных примет – шрам на правом виске.

Если вам что-либо известно о местонахождении молодого человека, позвоните в военкомат или полицию по номеру: 102.
Фото: Соцсети.
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