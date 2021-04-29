Пропавшего в Каменске 81-летнего мужчину нашли живым

Пропавшего 28 апреля Валентина Французова нашли живым. Об этом 1 мая отчитались волонтеры, которые помогали в поисках мужчины.81-летний пенсионер проживает в Каменске-Шахтинском, на улице 2-й Пятилетки. Около полудня в тот день он ушел по делам. Вечером семья так и не дождалась Валентина домой.Из-за почтенного возраста он мог забыть дорогу, поэтому родственники, прочесав ближайшие улицы, обратились в полицию и за помощью к волонтерам. К счастью, поиски увенчались успехом спустя три дня. Сейчас жизни и здоровью пенсионера ничего не угрожает.