Пропавшего в Ростовской области 73-летнего мужчину нашли живым



Живым нашли пропавшего в Ростовской области пенсионера. На поиски Павла Баранова ушло около суток. Ориентировка на его розыск появилась днём 8 октября.



Он пропал накануне около 19 часов. Когда к ночи 73-летний мужчина не вернулся, его родственники бросились на поиски. За помощью они обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Сообщалось, что пенсионеру требуется медицинская помощь. К тому же он не ориентировался на местности.



На следующий день Павла Баранова нашли живым. Пока не известно, где он находился. Его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.