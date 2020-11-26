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Пропавшего в Ростове 82-летнего пенсионера нашли живым

Пропавшего в Ростове 82-летнего пенсионера нашли живым
В Ростове найден живым пропавший 82-летний пенсионер. О местонахождении Юрия Яцухина стало известно вечером 28 ноября.

Пенсионера разыскивали больше суток. Он ушел из дома днем 27 ноября и с тех пор не выходил на связь с родными. Близкие мужчины сильно испугались, так как в силу возраста пропавший нуждается в медпомощи. Не теряя времени, родственники пенсионера обратились в полицию и к волонтерам.

Прошел день, когда поисковикам отряда «Дон» позвонил очевидец и рассказал, что по ориентировкам на улице узнал мужчину. Специалисты вместе с родными пенсионера отправились по названному адресу. К счастью, очевидец не ошибся.

Замерзшего, но живого Юрия Яцухина забрали домой.

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