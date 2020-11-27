Пропавшего по дороге из магазина ростовчанина нашли живым

Пропавший по дороге в магазин пожилой ростовчанин Николай Юдин найден живым. Об этом стало известно 30 ноября.Ранее сообщалось, что 78-летний мужчина пропал днем 29 ноября. Пенсионер отправился за покупками в магазин на улице Портовой, и с тех пор его никто не видел. У Николая проблемы со слухом и памятью, поэтому он вполне мог забыть дорогу домой или заблудиться. Забеспокоившись, родственники обратились за помощью в поисках в полицию и к волонтерам.К счастью, буквально за сутки мужчина был найден. Где все это время он был, пока не известно. Однако сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.