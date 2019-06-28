Пропавшего по дороге в Москву жителя Ростовской области нашли живым



Пропавший по пути в Москву мужчина из Ростовской области найден живым. Об этом 30 июня сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Юг».



Как ранее сообщалось, 54-летний уроженец Пролетарского района Юрий Кулинич в марте отправился в столицу, но через какое-то время перестал выходить на связь.



Обеспокоенные родственники подали заявление в полицию с просьбой помочь в поисках мужчины.



Долгих три месяца о Юрии не было новостей. 30 июня стало известно, что он найден живым. Сейчас его жизни ничего не угрожает.