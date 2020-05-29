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Пропавший в Ростовской области месяц назад мужчина найден живым

Пропавший в Ростовской области месяц назад мужчина найден живым
Пропавший в Каменске-Шахтинском 36-летний мужчина найден живым. Об этом сообщили 2 июня в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Юг».

Александр Бахарев ушел из дома 5 мая. Ничего не сообщив родным, он пропал в неизвестном направлении. Обеспокоенные родственники подали заявление в полицию и обратились за помощью в поисках к волонтерам.

Мужчину искали около месяца. В начале июня стало известно, что он жив и его жизни ничего не угрожает. Почему мужчина не сообщил родным о своем отсутствии, неизвестно.

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