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Из Ростовской области шестерых районных прокуроров переводят в Крым

Из Ростовской области шестерых районных прокуроров переводят в Крым
В Ростовской области сменятся шесть районных прокуроров. Действующих сотрудников надзорного ведомства направят в Крым и Севастополь. О ротации сообщили в социальных сетях.

Источник DonDay.ru подтвердил перевод работников юстиции и добавил, что на полуостров поедут прокуроры Белокалитвинского района Владимир Шевченко, Цимлянского района Юрий Попов, Багаевского района Валерий Павловский, Орловского района Роман Штырков и Антон Кугатов из города Донецка. Также переведётся прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Роман Киселёв.

Вместо них в донской регион приедут сотрудники надзорного ведомства из Крыма.

На фото: Сергей Фрост, Юрий Баранов и Алексей Рощин
Напомним, прокурор донского региона Юрий Баранов оставил свою должность 11 июня. После его ухода с занимаемой должности ушли два сотрудника ведомства. 44-летний Алексей Рощин написал рапорт об увольнении, а 49-летний замрокурор области Сергей Фрост уехал в Астраханскую область на новую работу в качестве прокурора.

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