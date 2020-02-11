Производственный комплекс донского «Рыбколхоза Вешенский» не смогли продать на торгах



Производственный комплекс донского «Рыбколхоза Вешенский» не смогли продать с аукциона. Данные об этом содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



На торги выставляли один лот, в который вошли производственные помещения, права аренды, автодороги и другое. Имущество собирались продать за 74,7 миллиона рублей. Однако на участие в аукционе не поступило ни одной заявки, в связи с чем торги признали несостоявшимися.



ЗАО «Рыбколхоз Вешенский» было зарегистрировано в 2005 году. Компания занималась ловлей рыбы и рыбных ресурсов. В 2016 году рыбколхоз признали банкротом.