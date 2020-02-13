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Имущество ростовского «Русского национального банка» продают с аукциона за 255,5 миллиона рублей

Имущество ростовского «Русского национального банка» продают с аукциона за 255,5 миллиона рублей
Имущество ростовского «Русского национального банка» продают с аукциона за 255,5 миллиона рублей. Данные об этом содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

По данным ЕФРСБ, планируется провести два аукциона. Всего на торги выставили 14 лотов, среди которых - нежилые помещения, оборудование, машины и другая собственность. Аукционы начнутся 19 февраля.

ООО «Русский национальный банк» было зарегистрировано в 1990 году. В 2018 году у организации отозвали лицензию, а позже признали несостоятельной. Конкурсное производство продлится до 13 мая 2020 года.

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