Имущество ростовского «Русского национального банка» продают с аукциона за 255,5 миллиона рублей



Имущество ростовского «Русского национального банка» продают с аукциона за 255,5 миллиона рублей. Данные об этом содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



По данным ЕФРСБ, планируется провести два аукциона. Всего на торги выставили 14 лотов, среди которых - нежилые помещения, оборудование, машины и другая собственность. Аукционы начнутся 19 февраля.



ООО «Русский национальный банк» было зарегистрировано в 1990 году. В 2018 году у организации отозвали лицензию, а позже признали несостоятельной. Конкурсное производство продлится до 13 мая 2020 года.