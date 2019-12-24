Имущество донского рыбколхоза «Вешенский» выставили на торги за 74,7 миллиона рублей



Имущество донского рыбколхоза «Вешенский» выставили на торги за 74,7 миллиона рублей. Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



Среди недвижимого имущества рыбколхоза распродаются склады, несколько дорог, производственные помещения. Кроме того, с молотка собираются пустить оборудование и транспорт предприятия. Торги пройдут 10 февраля.



ЗАО «Рыбколхоз Вешенский» начал работу в 2005 году. Основным видом деятельности являлся вылов рыбы. В 2016 году предприятие обанкротилось.