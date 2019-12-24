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Имущество донского рыбколхоза «Вешенский» выставили на торги за 74,7 миллиона рублей

Имущество донского рыбколхоза «Вешенский» выставили на торги за 74,7 миллиона рублей
Имущество донского рыбколхоза «Вешенский» выставили на торги за 74,7 миллиона рублей. Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Среди недвижимого имущества рыбколхоза распродаются склады, несколько дорог, производственные помещения. Кроме того, с молотка собираются пустить оборудование и транспорт предприятия. Торги пройдут 10 февраля.

ЗАО «Рыбколхоз Вешенский» начал работу в 2005 году. Основным видом деятельности являлся вылов рыбы. В 2016 году предприятие обанкротилось.

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