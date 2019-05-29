Программа «Мир без слёз» впервые в Таганроге: Детская городская больница получила 3 млн рублей на новое оборудование





30 мая 2019 года в рамках благотворительной программы «Мир без слёз» Детская городская больница Таганрога получила от банка ВТБ денежный сертификат на сумму 3 млн рублей. На эти средства медучреждение приобретет новое оборудование, которое сможет применять в различных исследованиях, при осмотрах и операциях.



«Мир без слёз» — собственная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В 2019 году запланировано 25 акций: четыре — в московских больницах и 21 мероприятие — в регионах. За 16 лет действия программы «Мир без слёз» помощь получили сотни детских больниц по всей России. В 2019 году банк ВТБ выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году.



Детская городская больница Таганрога — единственное в городе многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее экстренную и плановую квалифицированную и специализированную медицинскую помощь детям всех возрастов. В структуру больницы входят операционный блок, инфекционное боксированное отделение респираторных инфекций, педиатрическое, хирургическое и психоневрологическое отделения, а также отделение анестезиологии, реаниматологии и травмпункт.



На благотворительные средства, полученные в рамках программы «Мир без слёз», больница приобретет новое оборудование, которое будет применяться в различных исследованиях и операциях. Получая из рук представителя ВТБ сертификат на 3 миллиона рублей, главный врач детской городской больницы Виктор Кувиков рассказал о подходе к выбору оснащения, которое будет закуплено:



«В первую очередь мы рассматривали то, что позволит ускорить постановку диагноза и повысить качество оказываемой помощи. Поэтому было решено приобрести датчики для исследования сердца и сосудов, а также хирургический лазер. Новое оборудование повысит эффективность хирургических вмешательств, сократит срок пребывания пациентов в стационаре, а также снизит расходы на закупку расходных материалов. Кроме того, в рамках полученного финансирования в больнице появится тонкий фиброгастроскоп для детей младшего возраста».



Главный врач больницы отдельно поблагодарил организаторов за праздничную часть мероприятия. Популярные герои мультсериала «Маша и Медведь» разыграли настоящий спектакль для детей, создав атмосферу добра и улыбок. Каждый ребенок получил памятный подарок — волшебный сундучок с набором для рисования. Детский праздник — неотъемлемая часть каждой акции программы «Мир без слёз». Спектакли, которые проходят в больницах, позволяют создать благоприятную творческую атмосферу и снять психологическое напряжение у детей, которые вынуждены длительное время находиться на лечении.





В пресс-конференции принял участие глава администрации города Таганрога Андрей Лисицкий, который отметил важность партнерства с банком и значение реализуемой поддержки:



«Банк ВТБ является нашим давним партнером, многие предприятия бюджетной сферы и коммерческого сектора обслуживаются в банке. Без внимания коллег не остается и социальная сфера. Подтверждение этому — акция «Мир без слез», которая впервые прошла в Таганроге. То оборудование, которое появится в больнице, поможет спасти жизни и здоровье многих детей». Глава администрации выразил благодарность руководству банка ВТБ за дополнительные возможности в диагностике и лечебном процессе.



Вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев рассказал об основных результатах программы «Мир без слёз», которая проходит уже 16-й год: «За это время мы оказали финансовую поддержку детским больницам в размере более 400 млн рублей. Каждый год в нашей программе принимают участие новые города. Такой принцип выбран для того, чтобы оснастить самым современным оборудованием больницы, которые ежегодно оказывают помощь большому количеству детей. Через финансирование больниц мы помогаем именно тем маленьким пациентам, которые действительно нуждаются в этом».



Информационная справка:



«Мир без слёз»

Благотворительная программа банка ВТБ, цель которой — поддержка учреждений детского здравоохранения и повышение качества медицинской помощи детям. Программа работает с 2003 года и носит долгосрочный и адресный характер. В 2007 году проект стал федеральным: заявку на участие может подать любая государственная детская больница. В 2018 году программа «Мир без слёз» отметила свой 15-летний юбилей. За это время банк оказал помощь сотням детских больниц в 52 регионах России. В рамках программы банк напрямую финансирует приобретение медицинского оборудования, лекарств или расходных материалов по выбору медицинского учреждения.



Банк ВТБ (ПАО)

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