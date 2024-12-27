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Ростов сковали девятибалльные пробки вечером 27 декабря

Ростов сковали девятибалльные пробки вечером 27 декабря

В конце рабочего дня 27 декабря Ростов сковали мощные девятибалльные пробки. Заторы длиной более пяти километров возникают на главных магистралях города.

Наиболее напряженная ситуация наблюдается в центре столицы. Значительные заторы возникли на улицах Ворошиловского, Буденовского, Большой Садовой, Красноармейской, Текучева, Максима Горького, Кировского, Соколова, Соборного, Мечникова и Береговой.

Дорожно-транспортное происшествие на Ворошиловском проспекте ухудшила обстановку. Пробка длиною более пяти километров растянулась от въезда в город на Восточном шоссе до кольца у ДГТУ.

Западный район также страдает от многокилометровых пробок, особенно на улицах Малиновского, Всесоюзной, Мадояна, Еременко, Зоологической, Каскадной, Доватора, Стачки, 2-й Баррикадной и МОПРа.

В северной части Ростова-на-Дону автомобили продвигаются с трудом. На проспекте Михаила Нагибина возник большой затор. Проблемы также наблюдаются на улицах Нансена, Ленина, Немировича-Данченко, Вавилова, Королева, Орбитальной и Форматной.

В Первомайском районе серьезные затруднения наблюдаются на Шолохова, Страны Советов, Каскадной, Троллейбусной, Киргизской, 14-й Линии и Ченцова.

Фото: Яндекс.Карты
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