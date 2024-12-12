Пробки в девять баллов сковали Ростов вечером 12 декабря

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К концу рабочего дня 12 декабря Ростов-на-Дону сковали девятибалльные пробки. Движение парализовано на главных артериях города.К окончанию рабочего дня ситуация в центре города становится особенно критической. На таких улицах, как Красноармейская, проспект Буденовский, Ворошиловский, улица Варфоломеева и Гвардейский переулок, автомобили едва передвигаются.Ситуацию усугубляют и несколько дорожно-транспортных происшествий. Одно из них произошло на пересечении улиц Соколова и Большой Садовой. Также несколько аварий произошло на Буденовском проспекте: на перекрестках с Варфоломеева, Черепахина и на Комсомольской площади.В северной части города тоже наблюдаются серьезные пробки. Транспорт фактически стоит на проспекте Михаила Нагибина, а также на улицах Нансена, Ленина, Немировича-Данченко, Вавилова, Королева и Орбитальной.В Первомайском районе движение полностью парализовано на улицах Российской, Троллейбусной, проспекте Шолохова, 14-Линии, Вятской, Панфиловцев и Днепропетровской. Там машины двигаются со скоростью не превышающей пять километров в час.Тем, кто еще не попал в пробки, рекомендуется заранее подумать альтернативных маршрутах. А тем, кто уже застрял в заторах, советуют сохранять спокойствие и отвлечь себя чем-либо.