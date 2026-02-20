Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Семибалльные пробки сковали Ростов в вечерний час пик 20 февраля

Семибалльные пробки сковали Ростов в вечерний час пик 20 февраля
Семибалльные пробки сковали Ростов вечером 20 февраля. Информация взята из данных "Яндекс. Карт" на 18:00.

Проблема с движением наблюдается почти во всех районах донской столицы.

В центре автомобили едут с минимальной скоростью по следующим улицам: Буденновский, Ворошиловский, Большая Садовая, Максима Горького, Красноармейская, Соколова и Текучева.

В западной части города перегруженность трафика присутствует на Малиновского, Стачки, Таганрогской и Доватора.

В восточной части Ростова-на-Дону красным на карте горит Шолохова, Ченцова, 14-я Линия и Театральный.

В северном районе в заторе находятся Вавилова, Вятская и Космонавтов.

Обстановку на проезжей части ухудшают дорожно-транспортные происшествия и дорожные работы. 

Автовладельцев просят учитывать дорожную ситуацию при планировании своего маршрута.
Фото: Яндекс Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика