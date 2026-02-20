Семибалльные пробки сковали Ростов в вечерний час пик 20 февраля

Фото: Яндекс Карты

Семибалльные пробки сковали Ростов вечером 20 февраля. Информация взята из данных "Яндекс. Карт" на 18:00.Проблема с движением наблюдается почти во всех районах донской столицы.В центре автомобили едут с минимальной скоростью по следующим улицам: Буденновский, Ворошиловский, Большая Садовая, Максима Горького, Красноармейская, Соколова и Текучева.В западной части города перегруженность трафика присутствует на Малиновского, Стачки, Таганрогской и Доватора.В восточной части Ростова-на-Дону красным на карте горит Шолохова, Ченцова, 14-я Линия и Театральный.В северном районе в заторе находятся Вавилова, Вятская и Космонавтов.Обстановку на проезжей части ухудшают дорожно-транспортные происшествия и дорожные работы.Автовладельцев просят учитывать дорожную ситуацию при планировании своего маршрута.