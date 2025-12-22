Новости
Адские пробки сковали Ростов в вечерний час пик 22 декабря

Адские пробки сковали Ростов в вечерний час пик 22 декабря. По данным Яндекс Карт, дорожные заторы в городе достигают восьми баллов.

Больше всего трафик перегружен в центральной части донской столицы. Там машины двигаются со скоростью не более десяти километров в час. Красным цветом на картах горят улицы Большая Садовая, Красноармейская, Ворошиловский, Буденновский, Нансена и Михаила Нагибина.

Ситуацию осложняют дорожные аварии на улице Ленина и дорожные работы на Немировича-Данченко. 

Пока автовладельцам необходимо учитывать обстановку на проезжей части и искать альтернативные маршруты. В пробке можно потерять как минимум полчаса.

Еще днем 22 декабря в Ростове образовался сильный затор в сторону Военведа. Там движение оказалось затруднено почти на десяти улицах. Причиной неудобств стали работу водоканала. К сожалению, к вечеру пробка там только усугубилась.
Фото: Яндекс Карты
