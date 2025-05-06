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Пробка в 10 километров образовалась на Северном обходе Ростова

Пробка в 10 километров образовалась на Северном обходе Ростова

Пользователи соцсетей 6 мая сообщили о серьезных затруднениях в движении на Северном обходе Ростова, вызванных масштабной пробкой.

По информации очевидцев, затор в направлении Щепкинского леса достиг почти 10 километров. В обратном направлении, от поселка Щепкин, пробка простирается примерно на 5 километров.

Как утверждают водители, причиной транспортного коллапса стали большегрузные автомобили, перевозящие негабаритные грузы, что существенно замедлило движение.

В связи со сложившейся ситуацией автомобилистам рекомендуется рассмотреть возможность использования альтернативных путей объезда.
Фото: Яндекс. Карты
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