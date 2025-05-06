Пробка в 10 километров образовалась на Северном обходе Ростова
Пользователи соцсетей 6 мая сообщили о серьезных затруднениях в движении на Северном обходе Ростова, вызванных масштабной пробкой.
По информации очевидцев, затор в направлении Щепкинского леса достиг почти 10 километров. В обратном направлении, от поселка Щепкин, пробка простирается примерно на 5 километров.
Как утверждают водители, причиной транспортного коллапса стали большегрузные автомобили, перевозящие негабаритные грузы, что существенно замедлило движение.
В связи со сложившейся ситуацией автомобилистам рекомендуется рассмотреть возможность использования альтернативных путей объезда.