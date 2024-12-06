Под Ростовом образовалась 13-километровая пробка из-за аварии

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В Ростове-на-Дону на Северном обходе города образовалась гигантская пробка. Затор длинною 13 километров растянулся от Краснокрымского сельского поселения до поселка Щепкино.По словам очевидцев, на Северном обходе столкнулись фура и легковушка. Движение на данном участке в сторону Москвы полностью парализовано.Тем, кто еще не застрял в пробке, советуют рассмотреть возможность использования альтернативных маршрутов. А тем, кто уже оказался в «дорожном заторе», рекомендуется запастись терпением и найти способы отвлечь себя.