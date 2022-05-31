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Огромная пробка образовалась на Северном обходе Ростова из-за массового ДТП

Огромная пробка образовалась на Северном обходе Ростова из-за массового ДТП

На Северном обходе Ростова-на-Дону из-за массового ДТП образовалась гигантская пробка. Авария случилась днем 2 июня в хуторе Ленина, недалеко от Агромолла.

Очевидцы рассказали о случившемся в соцсетях. Судя по кадрам, участниками ДТП оказались несколько грузовых автомобилей. Из-за аварии полностью перекрыта одна полоса - пробка тянется от Восточного шоссе до улицы 60-лет СССР. Водители движутся со скоростью 5-10 километров в час.

Автомобилистам стоит заранее перестроить маршрут, чтобы не застрять в многокилометровом заторе.
Фото: Яндекс.Карты
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