Причиной крупного пожара в доме на Обороны в Ростове стал поджог

Фото: Дондей

Причиной крупного пожара в доме на Обороны, 81 в Ростове стал поджог. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.После тщательного обследования специалистами спустя несколько месяцев установили причину возгорания. Напомним, что ЧП произошло 7 марта. Огонь вспыхнул на кровле здания и уничтожил 300 квадратных метров территории. К счастью, никто не пострадал, жильцы успели быстро покинуть горящее здание. Однако в процессе тушения было залито водой с 3-го по 1-й этажи. Квартиры были непригодны для жилья. Некоторые получили жилплощадь в маневренном фонде, некоторые уехали жить к родственникам, кто-то остался делать ремонт.Напомним, что местные власти уже выделили деньги на капремонт крыши. О сроках ремонтных работ неизвестно.