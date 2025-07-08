Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары 8 июля. ГУ МЧС по региону сообщило о чрезвычайной пожароопасности пятого класса.Опасность сохранится до конца дня 9 июля. Самый высокий уровень — пятый класс — объявлен в юго-восточных районах, таких как Орловский, Зимовниковский и Дубовский. В остальной части области установлен четвертый класс опасности.Спасатели просят жителей не разводить костры, быть внимательными и не бросать горящие спички и окурки.Ранее в Батайске, несмотря на запреты, жгли отходы на кладбище Красный Сад.