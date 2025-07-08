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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары 8 июля

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары 8 июля
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары 8 июля. ГУ МЧС по региону сообщило о чрезвычайной пожароопасности пятого класса.

Опасность сохранится до конца дня 9 июля. Самый высокий уровень — пятый класс — объявлен в юго-восточных районах, таких как Орловский, Зимовниковский и Дубовский. В остальной части области установлен четвертый класс опасности.

Спасатели просят жителей не разводить костры, быть внимательными и не бросать горящие спички и окурки.

Ранее в Батайске, несмотря на запреты, жгли отходы на кладбище Красный Сад.
Фото: ГУ МЧС по РО
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