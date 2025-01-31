Предварительной причиной пожара в доме Руфата Алескерова назвали поджог
Предварительной причиной пожара в доме советника директора водоканала Руфата Алескерова в Шахтах стал поджог. ЧП произошло 31 января на улице Стрельникова.
Предварительно, пламя разгорелось в гараже Алескерова около 04:20. Спустя несколько минут огонь распространился на территории 60 квадратов. Для тушения задействовали 9 спасателей на трех автоцистернах.
В ходе пожара пришлось эвакуировать двоих взрослых и троих детей. Повреждены оказались строения, машина марки «БМВ» и имущество.
- Предварительной причиной пожара стал поджог, - добавили в отделе надзорной деятельности города Шахты.