Предварительной причиной пожара в доме Руфата Алескерова назвали поджог

Фото: отдел надзорной деятельности города Шахты.

Предварительной причиной пожара в доме советника директора водоканала Руфата Алескерова в Шахтах стал поджог. ЧП произошло 31 января на улице Стрельникова.Предварительно, пламя разгорелось в гараже Алескерова около 04:20. Спустя несколько минут огонь распространился на территории 60 квадратов. Для тушения задействовали 9 спасателей на трех автоцистернах.В ходе пожара пришлось эвакуировать двоих взрослых и троих детей. Повреждены оказались строения, машина марки «БМВ» и имущество.- Предварительной причиной пожара стал поджог, - добавили в отделе надзорной деятельности города Шахты.