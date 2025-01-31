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Предварительной причиной пожара в доме Руфата Алескерова назвали поджог

Предварительной причиной пожара в доме Руфата Алескерова назвали поджог
Предварительной причиной пожара в доме советника директора водоканала Руфата Алескерова в Шахтах стал поджог. ЧП произошло 31 января на улице Стрельникова.

Предварительно, пламя разгорелось в гараже Алескерова около 04:20. Спустя несколько минут огонь распространился на территории 60 квадратов. Для тушения задействовали 9 спасателей на трех автоцистернах.

В ходе пожара пришлось эвакуировать двоих взрослых и троих детей. Повреждены оказались строения, машина марки «БМВ» и имущество.

- Предварительной причиной пожара стал поджог, - добавили в отделе надзорной деятельности города Шахты.
Фото: отдел надзорной деятельности города Шахты.
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