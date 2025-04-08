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В сгоревшем доме на улице Обороны в Ростове так и не установили причину возгорания

В сгоревшем доме на улице Обороны в Ростове так и не установили причину возгорания
В сгоревшем доме на улице Обороны в Ростове так и не установили причину возгорания. Об этом сообщает DonDay.

В трёхэтажном доме, расположенном на улице Обороны,81 в Ростове-на-Дону, произошёл пожар, который уничтожил кровлю на площади 300 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

В ходе ликвидации возгорания пожарные залили водой помещения с третьего по первый этаж. В результате этого дом стал непригодным для проживания, и жильцам пришлось покинуть свои квартиры.

Четверо собственников переехали в специально отведённое временное жильё, а остальные временно разместились у знакомых и друзей.
Причина пожара до сих пор не установлена.

— Пока нет заключения, — сообщили в региональном ГУ МЧС.
Фото: Дондей
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