Фото: Дондей

В сгоревшем доме на улице Обороны в Ростове так и не установили причину возгорания. Об этом сообщает DonDay.В трёхэтажном доме, расположенном на улице Обороны,81 в Ростове-на-Дону, произошёл пожар, который уничтожил кровлю на площади 300 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.В ходе ликвидации возгорания пожарные залили водой помещения с третьего по первый этаж. В результате этого дом стал непригодным для проживания, и жильцам пришлось покинуть свои квартиры.Четверо собственников переехали в специально отведённое временное жильё, а остальные временно разместились у знакомых и друзей.Причина пожара до сих пор не установлена.— Пока нет заключения, — сообщили в региональном ГУ МЧС.