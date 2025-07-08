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Сбой в работе электросети мог привести к возникновению пожара в Нахичевани

Сбой в работе электросети мог привести к возникновению пожара в Нахичевани
В Главном управлении МЧС по Ростовской области назвали возможную причину пожара, который уничтожил три дома в Ростове. Инцидент произошёл в ночь на 8 июля по адресу: улица 7-я Линия, дом 52.

По мнению специалистов, наиболее вероятной причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки и электрооборудования. Огонь охватил поздно вечером три частных дома, общая площадь возгорания составила 230 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако три семьи остались без жилья.
Фото: ГУ МЧС РО
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